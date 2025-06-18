ABD VE İSRAİL MEDYASI YAZDI: TRUMP, İRAN’A ASKERİ MÜDAHALEYİ DEĞERLENDİRİYOR

İsrail-İran gerilimi tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına doğrudan katılmayı gündemine aldığı iddia edildi. Amerikan ve İsrail basınına yansıyan haberler, Washington’un Tahran’a karşı daha sert adımlar atabileceğini ortaya koyuyor.

HEDEFTE FORDO TESİSİ VAR

CBS News’e konuşan kaynaklara göre, Trump yönetimi, İran’ın nükleer programında kilit rol oynayan Fordo uranyum zenginleştirme tesisine askeri müdahaleyi tartışıyor. Tahran’ın güneyindeki bu tesis, yerin 90 metre altında bulunuyor ve güçlü hava savunma sistemleriyle korunuyor.

Nükleer uzmanlar, Fordo’daki çalışmaların İran’ın nükleer silaha erişme kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu ve uranyumun silah seviyesine yakın saflıkta zenginleştirilmeye çalışıldığını belirtiyor.

BEYAZ SARAY’DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Saldırı seçeneği Salı günü Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda düzenlenen güvenlik toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un da katıldığı bildirildi. Ancak Trump’ın danışmanları arasında fikir birliği olmadığı ifade ediliyor.

İRAN’DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Amerikan basınında yer alan bazı haberlere göre, İran, ABD üslerine yönelik olası bir misillemeye hazırlanıyor. Bu iddialar, bölgede tansiyonun daha da yükseleceği endişesini artırdı.

İSRAİL DE BEKLENTİ İÇİNDE

İsrail devlet televizyonu KAN da benzer iddiaları haberleştirdi. Haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin kısa süre içinde saldırılara doğrudan katılmasını beklediği belirtildi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, Trump’ın bu krizde tarihi bir figür olmak istediğini söyleyerek, “Trump, İran rejimini deviren lider olarak anılmak istiyor” ifadelerini kullandı.

KANLI ÇATIŞMA 13 HAZİRAN’DA BAŞLADI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerinde yer alan nükleer tesisler ve askeri hedeflere yönelik kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Toplamda 224 sivilin öldüğü açıklandı.

İran’ın misillemesinde ise İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarında 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Çatışmaların ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’e tepki gösterdi.