İRAN’DA MOSSAD ALARMI: MASKELİ VE ŞAPKALI YABANCILARA KARŞI UYARI!

İran’da Mossad Alarmı: Maskeli ve Şapkalı Yabancılara Karşı Ülke Genelinde Uyarı!

İsrail istihbarat servisi Mossad’ın İran’daki faaliyetleri sonrası Tahran yönetimi alarma geçti. Vatandaşlar, maskeli ve şapkalı yabancı şahıslara karşı uyarıldı.

İran’da Güvenlik Alarmı Verildi

İran yönetimi, Mossad’ın ülkede gerçekleştirdiği istihbarat operasyonları ve sabotaj eylemleri sonrası güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkardı. İran İstihbarat Bakanlığı, vatandaşlara özellikle maskeli, şapkalı ve güneş gözlüklü kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Şüpheli Yabancılara Karşı Geniş Çaplı Önlem

Yapılan açıklamalarda şu uyarılar öne çıktı:

Kimliği belirsiz, maskeli ve şapkalı kişiler

Gece-gündüz gözlük takan yabancılar

Kiralık araç kullanan ve izole bölgelerde bulunan şüpheli şahıslar

Gürültülü veya karartılmış evler

Bu kişilerin Mossad ajanı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçleri tarafından sorgulandı.

Basij Milisleri Gece Devriyede

İran, olayların ardından sokağa Basij milislerini çıkardı, gece devriyeleri ve apartman kontrol sistemlerini devreye soktu. Özellikle kiralık evlerde kalan kişilere yönelik sıkı denetimler başlatıldı. Halktan, “şüpheli davranışlarda bulunan yabancılar” hakkında polis birimlerine bilgi verilmesi isteniyor.

Mossad’ın İran Operasyonları Genişliyor

Uzmanlara göre, bu alarm durumu, İsrail’in son dönemde yürüttüğü “Rising Lion” adlı operasyonun devamı niteliğinde. Operasyon, İran’ın askeri altyapısını ve hava savunma sistemlerini hedef alıyor. Mossad’ın ülke içindeki varlığı, Tahran yönetiminde ciddi endişeye neden olmuş durumda.