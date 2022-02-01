Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya Çıktı

Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya Çıktı
3 views
23 Şubat 2022 - 14:39

Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya Çıktı

Mustafa Söylemez ifade verecek kadar kendini iyi hissetmediğini söylerken, Mehmet Söylemez ise cinayetle ilgisi olmadığını söyledi

Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya Çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin olarak tutuklanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin ifadelerine ulaşıldı. Mustafa Söylemez, sorguda konuşmazken, Mehmet Faysal Söylemez ise “Olayla uzaktan yakından bir ilgim yok. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ın Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suikaste ilişkin soruşturmanın İstanbul ayağında Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşlerin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız sorgularının ardından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum”

Sabah’ın haberine göre, büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda, “Olayla benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Herhangi bir örgüt kurmuş da değilim. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polis memurları beni ifadeye çağırdılar. Üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Ben örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

“İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum”

Küçük kardeş Mustafa Söylemez ise hakimlik sorgusunda, “Emniyette ve Savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım” dedi. Mustafa Söylemez, “İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim” dedi.

Mustafa Söylemez’in, Falyalı’ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti. Mustafa Söylemez’in, dakikalarca kalaşnikof tüfeklerle taranan Falyalı’nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öne sürülmüştü.

Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların suikastte kullanıldığı saptanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İLBANK’ın hibe desteğinde rakamlar belli oldu! Yüzde 99’u Cumhur İttifakı’na…İLBANK’ın hibe desteğinde rakamlar belli oldu! Yüzde 99’u Cumhur İttifakı’na…
Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul’da hava kirliliği tehdidi… Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyorİstanbul’da hava kirliliği tehdidi… Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor
İngiltere’den 5 Rus Bankasına Yaptırım Kararıİngiltere’den 5 Rus Bankasına Yaptırım Kararı
İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçindeİstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar  promosyon kurbanı oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İLBANK’ın hibe desteğinde rakamlar belli oldu! Yüzde 99’u Cumhur İttifakı’na…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da hava kirliliği tehdidi… Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere’den 5 Rus Bankasına Yaptırım Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Biden: Ruslarla Savaşmaya Niyetimiz Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP EYT’liler Konusunda Neden Ağız Değiştirdi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye BAE’den Sedat Peker’in İadesini İstedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Hülya Avşar  promosyon kurbanı oldu !Şubat 23, 2022-7:03 pm
İLBANK’ın hibe desteğinde rakamlar belli oldu! Yüzde 99’u Cumhur İttifakı’na…Şubat 23, 2022-3:17 pm
Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!Şubat 23, 2022-2:58 pm
İstanbul’da hava kirliliği tehdidi… Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyorŞubat 23, 2022-2:50 pm
İngiltere’den 5 Rus Bankasına Yaptırım KararıŞubat 23, 2022-2:41 pm
Falyalı Cinayeti Sanıklarının İfadeleri Ortaya ÇıktıŞubat 23, 2022-2:39 pm
İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçindeŞubat 23, 2022-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !