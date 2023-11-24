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İmamoğlu ve Akşener haftalar sonra görüştü

İmamoğlu ve Akşener haftalar sonra görüştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Kasım 2023 - 15:08
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener haftalar sonra ilk kez görüştü. Telefonla gerçekleşen görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.
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