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Şeyma Subaşı’ndan Manidar Paylaşım

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Şeyma Subaşı’ndan Manidar Paylaşım
19 views
03 Temmuz 2021 - 9:49
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Evlilik hazırlığı yaparken Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den ayrılan ve o dönem karnındaki bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, doğum günü mesajına yaşadıklarını sığdırdı.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı ve evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılmasının ardından doğum gününde dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“BÜYÜMEK BU MU DEMEK?”

Uzun süredir İbiza’da tatil yapan Subaşı, “Çok fazla ders var. Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun” diye yazdı.

YORUMLARI SADECE TAKİP ETTİKLERİNE AÇTI

Doğum günü paylaşımı yorumlarını sadece takip ettiklerine açan Şeyma Subaşı’na arkadaşları doğum günü mesajı gönderdi. 31 yaşına giren sosyal medya fenomenine beğeni yağdı.

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