İki Haftalık Kısmi Kapanma

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi. İlk iki haftalık kapanmanın yarın itibariyle başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni corona virüs önlemlerini duyurdu. Bu kapsamda, hafta içi 19.00 ile 05.00 ile sokağa çıkılmayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeniden toplu taşıma kullanım yasağı geldi. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Vaka artış oranı devam ederken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı’na çevrilmişti.

Bu kapsamda artan vakalara karşı Kabine’den yeni önlemler çıktı. İşte alınan yeni kararlar:

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

-Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

-8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

-Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

-Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. En başından beri AB’ye tam üyelik için gereken adımları birer birer attık. Avrupa Birliğinden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Avrupa ülkelerinde salgın sürecindeki toplumsal kargaşalara verilen tepkiler, Türkiye’ye yönelik çifte standardı gözler önüne sermiştir. Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi hususlardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci Avrupa Birliği ile yürütürsek çok daha memnun kalırız, aksi takdirde biz kendi vatandaşlarımız için en iyisi, hayırlısı, faydalısı ne ise onu yapmayı zaten sürdüreceğiz.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

D-8 teşkilatı savaş yerine paylaşımın hakim kılınması gibi değerler esas alınarak kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin’le turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselelerini ele aldık. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum.

LİBYA VE UKRAYNA MESAJI

Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya’nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz. Türkiye ve Ukrayna’nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin reel ekonomik durumunu yansıtmayan finansal dalgalanmalara karşı tedbirleri uyguluyoruz. Çiftçilere bu yıl için 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık. Patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın aldık. Niğde, Eskişehir ve Ankara’da son 3 günde yaklaşık 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir.

Gençlerin üniversiteyi bitirmeden, stajla birlikte, istihdamının sağlanması için talimat verdik. Kadınlara verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Milletimizin moralini bozmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye yönelik en küçük faydası yok.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE

Bulduğumuz her fırsatta tedbirleri gevşetmeye gayret gösterdik. Vaka ve vefatların arttığı dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz

Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Spor salonları bayram sonuna kadar kapalı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.