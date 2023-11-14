İki çocuk annesi ünlü isimden bikinili kas şov!

Usta sanatçı Cihan Ünal’ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu’yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

2021’DE BALİ’YE TAŞINDI

Son olarak 2017 yılında ‘Dolunay’ dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021’de Bali’ye taşınmıştı.