180 liman satılmış. Kabotaj bayramını boşuna kutluyoruz

Her 1 Temmuz’da kutlanır: Adı da ‘Kabotaj bayramı’. Lozan Antlaşması Kapitülasyonlarının lağvedilmesiyle birlikte ilan edildi. Limanlar devletin eline geçti Ama Türkiye’de bugün180 liman satıldı. Tam listesi de ortaya çıktı. Peki o zaman neden Kabotaj Bayramı kutlanıyor.