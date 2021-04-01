HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike
16 views
01 Nisan 2021 - 10:47
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Koronavirüste vaka artışlarıyla birlikte hastanelere başvuru oranları da arttı. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, şubat ayının ortasından itibaren hasta sayısında iki katın üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Botancı, “Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturmakta” dedi

Türkiye’de normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları hızla arttı. Günlük açıklanan vaka sayısı 40 bin bandına dayanırken, hastanelere Covid-19 semptomu şikayetiyle başvuranların sayısı da önemli oranda arttı.

Koronavirüse karşı mücadele veren Gazi Üniversitesi Hastanesinin Başhekimi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bostancı, mart ayının başından itibaren tüm Türkiye verilerinde vaka artışı gözlemlediklerini belirterek, hastanelerindeki hasta yatış oralarında da belli bir artış olduğunu söyledi. Bostancı, “Bunu hem yoğun bakımlarımızda hem servislerimizde gözlemekteyiz. Türkiye’de toplamda 1 aydır 3 kat kadar bir vaka artışı oldu. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak bu hastalarımız için hem klinik anlamında hem yoğun bakım anlamında belli oranda yeni yerler açma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

‘YÜZDE 50-60’LIK DOLULUK’

?Ocak ayı başında hastalardaki azalmayla beraber Covid-19 hastaları için oluşturulan alanları normal hastaların hizmetine açtıklarını söyleyen Doç. Dr. Bostancı, “Fakat mart ayının başından itibaren hastalıktaki artışla birlikte bu alanları tekrar düzenlemek suretiyle Covid-19 hastalarının kullanımı için açmış bulunuyoruz. Sayı verecek olursak şubat ayının ortasından bu tarafa hem yatan hastalarımızda hem başvurularımızda hem yoğun bakım hastalarımızda 2 katın üzerinde bir artış var. Bizim şu aşamada Covid-19 için ayırdığımız alanlarda yaklaşık yüzde 50-60’lık bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlarda bu oran biraz daha yüksek. Bu haftadan itibaren bu artışın biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. ‘Şu an hastalarımızı yatıracak yerimiz yok, acillerde hastamız var’ diyemeyiz, hizmete devam ediyoruz; fakat bu artış trendine baktığımızda ileride bu sıkıntıları yaşayabileceğimiz aşikar. O yüzden herkesten isteğimiz, mümkün olan azami özenin gösterilmesi” diye konuştu.

‘İNGİLİZ MUTASYONU TÜM VAKALARIN YÜZDE 70’İ’

Doç. Dr. Bostancı, İngiliz mutasyonunun çok yaygın olduğunu vurgulayarak, “Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturmakta. Ağırlıklı olarak da bunu görmekteyiz. Fakat bu mutasyonun şöyle bir özelliği var; daha hızlı bulaşıyor. Daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor. Bir ailede bir kişi mutasyona yakalandıysa diğer aile fertlerinin de hızlı bir şekilde enfekte olduğunu görüyoruz. Bizim de hastaneye yatışlarımızda çoğunluğunu bu mutasyonlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘MUTASYONLAR GENÇLERDE ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR’

Mutasyonların gençleri daha çok etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Bostancı, “Bunun nedenlerinden birisi, belki 65 yaş üzerinin büyük oranda aşılanmış olması. Şimdi 60 yaş ve eşlerinin de aşılanması, kronik hastalıkları olanların da aşılanması söz konusu. Ama bu mutasyonların gençlerde oldukça sık enfeksiyona neden olduğu, bunlar vasıtasıyla da diğer insanlara daha yoğun bulaştığını gözlemliyoruz. Hastanede her yaş grubundan hastamız var. Yoğun bakıma geçişlerde hala ileri yaş ciddi bir etken, kronik hastalıklar özellikle kardiyak ve solunum yolu problemleri olan hastalarımızın yoğun bakımlara daha fazla geçtiğini görüyoruz. Şu anda yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan 50 yaş grubunda da, 40’lı yaşlarda da hastalarımız var. Ama ileri yaşta olan hastalarımızda da var. Bunların bir kısmı daha önce geçirilmiş enfeksiyonların ikinci enfeksiyonları da olabiliyor” dedi.

Doç. Dr. Bostancı, sadece Covid-19 ile ilgili değil, acil hastalara, onkoloji hastalarına ve tedavisi devam eden kronik hastalara da kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Normalde hiçbir hastanede Covid-19 için ayrılan yüzlerce yatağın bulunmadığına dikkat çeken Bostancı, “Bu bölümler hastaların durumuna göre covidin artışına veya azalışına göre idare tarafından organize edilmekte” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda YakalandılarFetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıKocaeli’de balıkçı teknesi battı
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorMehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönemAzerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
Nagehan Alçı’ya Hakaret CezasıNagehan Alçı’ya Hakaret Cezası
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun’un Silme Nedeni Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda Yakalandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de balıkçı teknesi battı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil Ekrana Dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nagehan Alçı’ya Hakaret Cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar Filtre Kurbanı Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yener: Artık Kanla Beslenmiyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Ukrayna’ya Mesaj
SON DAKİKA HABERLERİ
Acun’un Silme Nedeni Ortaya ÇıktıNisan 1, 2021-11:36 am
Fetö ve PKK Üyeleri Sınırda YakalandılarNisan 1, 2021-11:29 am
Kocaeli’de balıkçı teknesi battıNisan 1, 2021-11:25 am
Mehmet Ali Erbil Ekrana DönüyorNisan 1, 2021-11:22 am
Azerbaycan, Türkiye arasında yeni dönemNisan 1, 2021-11:03 am
Nagehan Alçı’ya Hakaret CezasıNisan 1, 2021-10:55 am
Hülya Avşar Filtre Kurbanı OlduNisan 1, 2021-10:52 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.