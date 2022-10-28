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Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 107,01 arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 107,01 arttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2022 - 10:43

Hizmet üretici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık yüzde 107,01, aylık yüzde 2,55 arttı.

Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 107,01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,34 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 140,57 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 140,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 95,83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 88,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 79,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,28 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 2,34 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,34 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,42 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,09 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

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H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 39,48, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 43,46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 57,09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 177,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 163,88, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,23, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 6,41, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,56 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 70,46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 20,31, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 8,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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