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Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercisoğlu birbirine girdi

Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercisoğlu birbirine girdi
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16 Şubat 2022 - 15:39

Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercisoğlu birbirine girdi

Oyuncu Hazım Körmükçü 5 aydır sevgili olduğu meslektaşı Damla Cercisoğlu ile ayrıldı.

Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercisoğlu birbirine girdi
 

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hazım Körmükçü geçen Ağustos ayından beri sevgili olduğu meslektaşı Damla Cercişoğlu’ndan ayrıldı.

İkili son olarak beraber “Aşk Kiloyla Tartılmaz” adlı oyunda görev alıyordu.

İki taraf kıskançlık kavgası sonrası yollarını ayırdı. Damla Cercişoğlu’na çok öfkelenen Körmükçü oyunu bıraktı.

Beraber yaşadığı evden de ayrılan Körmükçü önce “Hangisisin, sahtesiniz” yazdı, ardından da “Bu gece benim için başlamadan bitmiştir, çok yönüyle… Nokta” şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

Cercişoğlu’nu sosyal medyadan engelleyen Körmükçü “Allah’ın sevgili kuluyum. Koruduğun için minnettarım” mesajını da yayınladı.

Hazım Körmükçü, 14 yıl evlilik yaşadığı Hilal Özdemir’le olaylı bir boşanma süreci yaşamış ardından nişanlandığı Zeynep Tandoğan’dan da şiddet iddiaları sebebiyle ayrılmıştı.

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