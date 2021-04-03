Hazar Ergüçlü o haberle dalga geçti

3 yıldır Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, ailesinin yanına Kıbrıs’a gitti. Kıbrıs’ta deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, sevgilisini babasıyla tanıştırdığı iddiasını yalanladı.
3 yıldır Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, ailesinin yanına Kıbrıs’a gitti.
Kıbrıs’ta deniz sezonunu açan 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi Onur Ünlü’yü babasıyla tanıştırdığı iddia edildi.
Hazar Ergüçlü o haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.
Haberlerle dalga geçen Hazar Ergüçlü’nün ‘babası’ diye yansıtılan yanındaki kişinin Kıbrıs Rum Yönetimi eski liderlerinden Yorgos Vasiliu olduğu öğrenildi.