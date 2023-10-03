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Hazal Kaya’dan dikkat çeken doğum günü paylaşımı. “Bu sene çok eğleneceğiz”

Hazal Kaya’dan dikkat çeken doğum günü paylaşımı. “Bu sene çok eğleneceğiz”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 16:55

Oyuncu Hazal Kaya 33. yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşım yapan Kaya, paylaşımının altına yazdığı cümleler ile dikkat çekti.

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya 33 yaşına bastı.

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İki çocuk annesi Kaya sosyal medya hesabında peş peşe doğum günü paylaşımları yaptı. “Bu sene ‘Oh be’ dediğim o sene olacak. Vaziyet alın!” diyen Kaya’nın 33. yaş paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Doğum gününe özel pozunu paylaşan Hazal Kaya paylaşımında, “Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hop diye sıyrılıp ‘Hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz?’ diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. Adhd, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene ‘Oh be’ dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleneceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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