Hatay’da depremin bilançosu

Kurtarma çalışmaları yapılıyor

Kahramanmaraş Pazarcık’ta olan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay’da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürüyor.Kahramanmaraş depremi nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi.

Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.İlk belirlemelere göre 200 bina yıkıldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.