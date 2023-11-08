Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldı

Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
08 Kasım 2023 - 15:01

Hatay’da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı. Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı.

Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

aw071506-01.jpg

aw071506-03.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?
Rus turistler bu ilçeye akın akın geliyorRus turistler bu ilçeye akın akın geliyor
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? TÜİK açıkladı…En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? TÜİK açıkladı…
Taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildiTaciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 1 gözaltıİstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 1 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ Mİ ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
POLATGİLLERİ PATLATAN SİSİ’NİN YENİ BOMBASI DİLAN POLAT’IN KARAKUTUSU ŞULE’NİN GEÇMİŞİ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus turistler bu ilçeye akın akın geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? TÜİK açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldıKasım 8, 2023-3:01 pm
Borsa güne yükselişle başladıKasım 8, 2023-10:58 am
Azerbaycan’da depremKasım 8, 2023-10:51 am
Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde yangın!Kasım 8, 2023-10:40 am
Merkez Bankası’ndan kredi piyasasında kritik kararKasım 8, 2023-10:38 am
Brent petrolün varili 82 doların altına gerilediKasım 8, 2023-10:28 am
Endonezya’nın Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki depremKasım 8, 2023-10:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !