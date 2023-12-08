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ALEYNA TİLKİ KİMLERE KÜFÜR ETTİ

ALEYNA TİLKİ KİMLERE KÜFÜR ETTİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 16:15
Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sahnelere çıkışının engellendiğini açıkladı.

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 1

Açıklamalarının sonunda sektörde hiçbir şekilde dayanışma görmediğini aksine engellendiğini dile getiren Tilki, “Bu sektörün a*ına koyayım” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 2

İşte Aleyna Tilki’nin o açıklaması:

Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 3

Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar.

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 4

Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum.

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 5

(Şuanda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)

Aleyna Tilki orta parmak yaptı, küfür etti: ‘Bu sektörün a.ına koyayım’ - Sayfa 6
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