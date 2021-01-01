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Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’
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12 Kasım 2021 - 13:13

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’

Güzel oyuncu Hande Erçel, gazetecilerin Kerem Bürsin sorusu karşısında hem şaşırdı hem utandı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 1

Oyuncu Hande Erçel, bağlı olduğu menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Erçel’e sevgilisi Kerem Bürsin’in “Sarhoş olduğumda soyunuyorum” sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin “Size hiç denk geldi mi?” sorusu karşısında önce şaşırdı sonra da utandı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 2

Erçel,  “Yok hiç denk gelmedi” cevabını vererek utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu, “Kerem ile enerjilerimiz ve elektriğimiz tutuyor” diyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 3

Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, “Henüz netleşmiş bir projem yok” dedi.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 4

Oyuncu arkadaşı Bensu Soral’la gittikleri Amerika tatili sorulunca, “Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük” dedi. Bensu Soral’la aynı kıyafeti giyip sosyal medyadan paylaşmaları hatırlatılan Erçel, “Bilerek yaptık, fark etmez. Pişti olmayı umursamadık” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 5

Öte yandan Hande Erçel, neredeyse her yaptığıyla gündem oluyor. Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da gündeme geliyor.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 6

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını paylaştı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 7

Oyuncunun cesur pozları kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 8

İşte o fotoğraf…

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 9

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram’da 25,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, bir dergi için verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 10

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 11

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 27 yaşındaki Hande Erçel, 2 gün önce Instagram hesabından ev halini paylaştı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 12

Sıkı bir spor ve diyet listesi olan Erçel’in paylaşımındaki fit vücudu ise gözlerden kaçmadı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 13

Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncunun ev haliyle verdiği pozlar da 3,400 milyon beğeni almıştı.

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 14

Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’ - Sayfa 15

 

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