Hande Erçel’i utandıran Kerem Bursin sorusu! ‘Yan yana iken hiç…’

Oyuncu Hande Erçel, bağlı olduğu menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. Erçel’e sevgilisi Kerem Bürsin’in “Sarhoş olduğumda soyunuyorum” sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin “Size hiç denk geldi mi?” sorusu karşısında önce şaşırdı sonra da utandı.

Erçel, “Yok hiç denk gelmedi” cevabını vererek utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu, “Kerem ile enerjilerimiz ve elektriğimiz tutuyor” diyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu. Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, “Henüz netleşmiş bir projem yok” dedi. Oyuncu arkadaşı Bensu Soral’la gittikleri Amerika tatili sorulunca, “Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük” dedi. Bensu Soral’la aynı kıyafeti giyip sosyal medyadan paylaşmaları hatırlatılan Erçel, “Bilerek yaptık, fark etmez. Pişti olmayı umursamadık” ifadelerini kullandı. Öte yandan Hande Erçel, neredeyse her yaptığıyla gündem oluyor. Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun cesur pozları kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı. İşte o fotoğraf… Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram’da 25,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, bir dergi için verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 27 yaşındaki Hande Erçel, 2 gün önce Instagram hesabından ev halini paylaştı. Sıkı bir spor ve diyet listesi olan Erçel’in paylaşımındaki fit vücudu ise gözlerden kaçmadı. Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncunun ev haliyle verdiği pozlar da 3,400 milyon beğeni almıştı.