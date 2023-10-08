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Hamas’ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu! Ailesi duyurdu: Korkunç tesadüf…

Hamas’ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu! Ailesi duyurdu: Korkunç tesadüf…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2023 - 12:56
İsrail ile Hamas arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, dün sosyal medyada yayınlanan ve kan donduran görüntülerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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