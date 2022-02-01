Halil Falyalı’nın cenazesinden dikkat çeken kareler
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı bugün Kumyalı’da toprağa veriliyor.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, geçen gece silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi.
Halil Falyalı’nın cenazesi sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi morgundan alınarak ve Çatalköy’deki evine götürüldü.
Yenidüzen gazetesinin haberine göre, evindeki kısa törenin ardından Kumyalı’ya götürülen Halil Falyalı, öğle namazının ardından Kumyalı mezarlığına defnedilecek.
Falyalı’nın cenazesi önce Kumyalı’daki evine getirilecek. Burada basının görüntü almasına izin verilmeyecek. Cenaze töreni öncesinde Falyalı’nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yapıyor. Mezarlığa giriş ise kapatıldı.
Cenaze töreni nedeniyle neredeyse her sokakta bir polis görev alıyor.
Kumyalı Camisi’nde çok sayıda kişi Falyalı’nın cenazesinin gelmesi bekliyor.
BAŞBAKAN DA KATILDI
Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Milletvekili Ünal Üstel, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP eski Milletvekili Aytaç Çaluda, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip katılıyor.