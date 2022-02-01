Halil Falyalı’nın cenazesinden dikkat çeken kareler

Falyalı’nın cenazesi önce Kumyalı’daki evine getirilecek. Burada basının görüntü almasına izin verilmeyecek. Cenaze töreni öncesinde Falyalı’nın korumaları bölgede güvenlikle ilgili keşif yapıyor. Mezarlığa giriş ise kapatıldı.