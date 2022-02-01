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Haydar Dümen Hayatını Kaybetti!

Haydar Dümen Hayatını Kaybetti!
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11 Şubat 2022 - 15:03

Son dakika haberine göre ünlü yazar Haydar Dümen, vefat etti. 91 yaşındaki Haydar Dümen’in neden öldüğü ortaya çıktı. Uzun yıllar Posta gazetesinde yazılar yazan Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanının ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirlendi.Haydar Dümen’in vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz Twitter hesabından duyurdu.Coşkundeniz, “Gazetemiz Posta’nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye’nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Haydar Dümen’in kitapları:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız
Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi
Evet

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