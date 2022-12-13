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Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’
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13 Aralık 2022 - 15:46

Mehmet Dinçerler’in Hadise ile yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Dinçerler’in Hadise’ye evlilik teklifi ettiği tektaşın da sahte olduğu iddia edildi. Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. ‘Yaptığım için utanç duydum…’ itirafı ise dikkat çekti.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Hadise, geçen Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayın’da aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 2

Ancak attıkları her adımla gündem olan ünlü çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Çiftin 5 aylık evlilikleri 30 Eylül’de 5 dakikada sonlandı.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 3

Dinçerler hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında birçok iddiayla gündem oldu. Dinçerler ilk olarak Twitter hesabında yaptığı geçmiş yıllara ait paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 4

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Mehmet Dinçerler’in Twitter hesabını inceleyen kişiler, geçmiş zamana ait paylaşımları buldu. Paylaşımları sonrası tepki yağmuruna tutulan Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 5

Dinçerler daha sonra da Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldığı yönündeki bir iddiayla adından söz ettirdi.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 6

Dinçerler’in, oyuncu İbrahim Çelikkol’dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise’nin zor durumda kaldığı iddiasının ardından ortaya çıkan bu haberler uzun süre konuşuldu.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 7

SAHTE YÜZÜK İDDİASI!

Bu haberler magazin gündemini meşgul ederken Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün de replika olduğu iddia edildi.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 8

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. A Para’da Yıldızlı Sohbetler’e konuk olan Dinçerler, tüm iddiaları tek tek yanıtladı.

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 9

Mehmet Dinçerler, “Gündemden düşmeyen sahte yüzük haberi var. Nedir olayı gerçeği?” sorusunu şöyle cevapladı:

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 10

“Bir kere öyle bir şey olamaz. Tamamen hem beni hem de ilişkime karşı itibar suikastı yapılmak için bunların yapıldığını düşünüyorum.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 11

“Özellikle beni şahsi olarak itibarsızlaşma ve algı oluşturma süreci yaşadık. “

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 12

“Bu süreçte de herkes istediğini söyledi. Ben hiçbir zaman bunlara cevap vermedim. Çünkü cevap vermeye tenezzül etmedim. Önemli olan bunun maddi değerinden ziyade sembolik değeri olduğunu düşünüyorum.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 13

“BU EĞLENCELİ BİR HABER ASLINDA”

Ünlü iş insanı, “Küçük şeylerin peşinden koşan biri misin? Robot süpürge veya tepsi gibi?” sorusuna da şöyle karşılık verdi:

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 14

“Bu eğlenceli bir haber aslında. İnsanlar da bunu çok eğlenceli boyutlara taşıdı. Ben de gördükçe gülüyorum, insanlara eğlence çıktı. Tabi ki hayatım boyunca böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş biri değilim.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 15

“YAPTIĞIM İÇİN UTANÇ DUYDUM”

Dinçerler, “Senin tweetlerin yıllar sonra ortaya çıktı. Çıkış zamanı manidar bence. Nedir bu tweetlerin gerçeği?” sorusu karşısında şu ifadeleri kullandı:

 

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 16

“Tweetler gerçekten çok üzücü. Ben de utanç duydum gördüğümde.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 17

“Bunlar 20’li yaşların başında sorumluluk sahibi olmayan bir gencin cahilce yazmış olduğu saçmalamalar. Bunu ben yaptığım için utanç duydum. Hatta gördüğüm anda sosyal medya hesaplarımı kapattı. Sebebi; karşıma çıksın istemedim.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 18

“Üzerinden 10-15 sene geçmiş üzerinden. O zamanki Mehmet ile bu zamanki Mehmet arasında 500 kitap vardır. Ben o tweetleri yazan cahil genç olarak bu yaşıma gelmiş olsaydım, kendini geliştirmemiş cahil cühela olurdum.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 19

“ÖZÜR DİLERİM”

“Bu tweetler yüzünden bir grubun gönlünü kırdıysam gerçekten özür dilerim. Keşke yazmasaymışım”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 20

“Neden bu zamanda çıktı bu tweetler, bir kasıt var mı sence?” sorusu üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. O süreçte biraz göz önündeydik, ver herkes bir şeyler üretmeye çalışıyordu. O da birilerinin ilgisini çekmiş herhalde”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 21

Ünlü isim, annesiyle ilgili attığı tweetin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

 

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 22

“Ben annemi çok seviyorum, benim için çok kıymetli bir insan. Böyle olması gerekmiyor mu? Anne en kıymetli varlık değil mi?”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 23

“Benim annem, imkansızlıklardan dolayı beni evden doğurmuş ve ölümün direğinden dönmüş. Benim annem iki kanseri yenmiş bir kadın.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 24

“Üç tane aslan gibi evlat yetiştirmiş bir kadın. Herkesin yeri farklıdır. Anneme olan sevgimi ömrümün sonuna kadar kalbimde taşıyacağım.”

Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! ‘Yaptığım için utanç duydum…’ - Sayfa 25

“Dostunu, kardeşini, sevgilini, eşini de çok seversin ama hepsinin yeri ayrıdır.”

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