GÜZEL SUNUCUYU KÖPEK ISIRDI

Güzel sunucu Özge Pirçek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra resim ve moda üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Renkli kişiliğini resimle birleştiren Özge Pirçek, üniversite yıllarında bir dönem ressamlıkla da ilgilendi. Güzel sunucu, sunuculuk ve ressamlık yaparak birçok alanda kendini geliştirdi. Ancak geçtiğimiz günlerde, bir arkadaşının köpeğine mama verirken beklenmedik bir şekilde saldırıya uğradı. Rodwider cinsi köpek, aniden güzel sunucunun burnunu ve çenesini ısırdı.

“Ağzını kapatsa burnumu koparırdı, çizip geçti” diyerek olayı hafifletmeye çalışan sunucuya, hastanede 12 dikiş atıldı. Özge Pirçek, hayvanları çok sevdiğini ve verilmiş sadakası olduğunu belirterek çok korktuğunu ifade etti. Doktorlar dikiş atılan yerlerin estetik açıdan çok önemli olmadığını belirtince güzel sunucu rahat bir nefes aldı.