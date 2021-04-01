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Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak

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Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak
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01 Nisan 2021 - 17:59
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Meclis’te dün maddelerine geçilmesi reddedilen güvenlik soruşturması teklifi salı günü yeniden görüşülecek.

Meclis’ten güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanması kararı çıktı.

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AK Parti’nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı’na taşınmıştı. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı.

Şentop, çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendirdi. Şentop, ”Sorun olduğunda gereğini yapmak benim görevim. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır ” dedi.

Meclis’te bugünkü oturum sonrası güvenlik soruşturması teklifi  maddelerinin yeniden oylanması kararı alındı.

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