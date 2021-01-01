Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti

Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti
1 views
26 Kasım 2021 - 14:26

Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti

Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti

Gaziosmanpaşa’da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.’yi sokak ortasında övdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar çevrede bulunan site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.’ye sokak ortasında saldırdı. Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis , Serdar F.’yi polis merkezine götürdü. Kadının ‘hatalı benim’ diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.’nin serbest kaldığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören site sakini kadın, “Ses duydum ve pencereye çıktım. Kadının biri bağırıyordu. Adam evinden indi kadını itmeye başladı. Tartışma oldu. Ardından adam tekrar evine çıktı. Kadın, cama bir şey fırlattı. Adam bunun üzerine tekrar aşağı indi. Kadının saçını tutup, otobüse vurdu” dedi. Görgü tanığı kadın, “Keşke böyle olaylar olmasa, ancak her gün yeni bir şey duyuyoruz. Hiçbir kadının canı yanmasın. Kadının bağırışlarını duydum ve kendimi o kadının yerine koydum. İster istemez biz de korkuyoruz. Çünkü hepimizin başına gelebilir” diye konuştu.

 

Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!
Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay olduZeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’
Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Madonna İnstagram’a Karşı Meme Ucu İsyanı Başlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Alkan’ın TikTok performansı olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir güzelliğiyle baş döndürdü! ‘Bir süre böyle…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Yaz’ın Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan mini şortuyla olay yarattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı… Zulâl Atalay Laçin’in her şeyi sahte
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güpegündüz sokak ortasında rezalet: Eski eşini dövdü, saçlarını kesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray’ın galibiyeti sonrası kritik konum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yağışlı hava 7-8 gün etkili olacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şans Oyunları Demirören’e Geçtikten Sonra Hiç Denetlenmemiş
SON DAKİKA HABERLERİ
43 kiloya kadar düşmüştü… Kanserle mücadele eden Şimal’den haber var!Kasım 25, 2021-1:49 pm
Manken ve oyuncu Cansu Ateş otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Kemerine saklamışKasım 25, 2021-12:48 pm
Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızKasım 25, 2021-12:27 pm
Türkmen güzelle teklifler yağdıKasım 22, 2021-4:13 pm
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk: Tek başıma mücadele ettimKasım 22, 2021-2:49 pm
Ünlü Astrolog Michaleya; Bella Ve Hadid’den(SOS) telefonu!Kasım 8, 2021-6:20 pm
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !