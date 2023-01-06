Gündeme damga vuran sözler: Fatih Terim, Şenol Güneş alınmasın ama Nuri Şahin...

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Fenerbahçe maçından sonraki soğukkanlı tavırları ve centilmence davranışları ile takdir topladı. Milliyet Gazetesi’nden Mustafa Anıklı bu haftaki köşesinde genç teknik adam ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin’in, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından sportmence davranışları, otoritelerin beğenisini kazandı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, uzatma dakikalarında buldukları ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gollerinin ardından itiraz etmek için hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına doğru hareketlendi. 34 yaşındaki teknik adam, talebelerini engelleyip soyunma odasına gitmeleri yönünde direktif verdi. Nuri Şahin oyuncularının tepkisine set çektikten sonra hakem triosu ile bir süre konuştu. Hakem Sağlam ve yardımcılarının eline sıkan genç teknik adam, meslektaşı Jorge Jesus’un yanına giderek galibiyetten dolayı tebrik etti.

Milliyet Gazetesi’nden Mustafa Anıklı köşesinde genç teknik adam ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Anıklı’nın ‘Şahin gözü!’ başlıklı yazısı…

‘OYUNCULARINA KALKAN OLDU’

“Zarafet, nezaket, asalet… Tüm güzel özellikleri bir arada toplamış Nuri Şahin… Hocalığını beğenirsiniz, beğenmezsiniz; teknik direktör olup olamayacağına karar veremezsiniz, ancak “adam”lığın tüm niteliklerini bir araya getiren bir figür olduğunu da göz ardı edemezsiniz. Fenerbahçe maçında -doğru ya da yanlış- canı yanmış, sahadan “sıfır” puanla ayrılmış, fakat yeşil zeminde nabzı “Nirvana”ya dayanmış oyuncularına kalkan oldu Antalyaspor Teknik Direktörü…

O sinir harbinden çıkıp, basının karşısında da “ders” verdi, Nuri Şahin… Biliyordu ki, itiraz etse de, bir şey değişmeyecekti, VAR kayıtları yayınlansa da, giden puan geri gelmeyecekti. Bunu da, açık açık dillendirdi genç teknik adam…

‘ALDIĞI KÜLTÜRÜN YANSIMASI’

Başkalarının yaptığı gibi, yarınlar adına psikolojik bir baskı kurmanın telaşı içerisine düşmedi. “Bunun diyetini alırım” gibi bir çaba içerisine de girmedi. Nuri Şahin’in yaptığı, iyi bir fair-play dersi, centilmenlik hevesi değildi. Onun doğal bir refleksi olmalıydı. Aldığı kültürün yansıması, karakterinin bir aynasıydı.

‘TÜRK TEKNİK ADAMLIĞINDA ROL MODEL’

Lütfen; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ve cümle teknik adamlar alınmasın; benim gözümde Türk teknik adamlığında “rol model” olmuştur Nuri Şahin… Yaşı ondan çok daha büyük olanlar bile, onun bu hareketlerinden feyz almalıdır.

Nuri Şahin, eminim ki, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fair Play Kurulu tarafından “ayın teknik adamı” seçilecektir. Ama esas üzücü olan, “yapılması gerekeni” ya da “doğal olanı gerçekleştireni” baş tacı ederken, diğerlerinin anormalliklerini normalleştirmek..’