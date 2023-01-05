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Akhisarspor’da Şentürk Karabak dönemi

Akhisarspor’da Şentürk Karabak dönemi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2023 - 13:46
Akhisarspor’da Şentürk Karabak dönemi

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta sezonun ilk yarısını amatöre düşme hattında tamamlayan Akhisarspor’da teknik direktörlük görevine Akhisarlı antrenörlerden Şentürk Karabak getirildi.

Theofanis Gekas’ın vedası sonrası son maçlara Mehmet Orhan Kesken yönetiminde çıkan yeşil-siyahlılarda Karabak ve ekibi dün işbaşı yaptı.

Karabak’ın ekibinde Önder Arık, Kemal Gezer ve Ercan Yağcı da bulunacak.

Evren Özbey başkanlığındaki Akhisarspor’da yönetimde değişiklik olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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