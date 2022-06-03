Gülşen eleştirilere yanıt verdi!

Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Gülşen, bir derginin kapağında yer aldı. Dergiye samimi açıklamalar yapan şarkıcı, sahne kıyafetleri ve şovları hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. Gülşen: “Cinsiyetçi, kadına düşman ya da onu yok sayan, homofobik, ayrımcı, tek tipleştiren, şiddeti ve istismarı normalleştirmeye, özgürlüğü yok saymaya çalışan her türlü zihniyetin karşısındayım. Bir kadın olarak bununla savaşıyorum. Bana gelen okları da kişisel olarak algılamadım hiçbir zaman.” diye konuştu.