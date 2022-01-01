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Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt

Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt
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21 Ocak 2022 - 14:21

Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen Saraçoğlu, iddialara cevap verdi.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 1

Şarkıcı Deha Bilimlier’in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 2

Gülşah Saraçoğlu’nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 3

Gülşah Saraçoğlu önceki akşam Nişantaşı’nda kameralara yakalandı.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 4

Gazeteciler Saraçoğlu’na ”Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. ‘Yuva yıkan’ kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?” sorusunu sordu.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 5

Saraçoğlu, “Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?” diyerek gözlerden kayboldu.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 6

Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 7

Ünlü modacı cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiriyor. İşte Saraçoğlu’nun öne çıkan bazı paylaşımları…

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 8
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 9
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 10
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 11
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 12
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 13
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 14
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 15
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 16
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 17
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 18
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 19
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 20

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 21,

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 22

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt - Sayfa 24

 

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