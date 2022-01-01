Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ile yasak aşk iddialarına yanıt
Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen Saraçoğlu, iddialara cevap verdi.
Şarkıcı Deha Bilimlier’in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Gülşah Saraçoğlu’nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.
Gülşah Saraçoğlu önceki akşam Nişantaşı’nda kameralara yakalandı.
Gazeteciler Saraçoğlu’na ”Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. ‘Yuva yıkan’ kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?” sorusunu sordu.
Saraçoğlu, “Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?” diyerek gözlerden kayboldu.
Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü modacı cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiriyor. İşte Saraçoğlu’nun öne çıkan bazı paylaşımları…
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