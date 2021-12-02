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Güle Güle Engin

Güle Güle Engin
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
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02 Aralık 2021 - 17:20

GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 

 

 

Magazin basın  ünlü isimlerinde Arkadaşımız  Engin Güneş  geçtiğimiz günler  hakkın rahmetine uğurladık. Kocamustafa paşada Sümbül efendi camisinde  bir çok meslektaşımızı bir araya geldik  Engin yolcu ettikten sonra  bir çok meslektaşımızla bir araya gelerek hasret giderdik.

Tabii ki bütün arkadaşlarımız üzgün olduğumuz bir gündü  Engin ile birlikte geceleri nasıl çalıştığımız anılardan bahsettik  hey gidi günler

Fesatlık kıskançlık  yoktu dürüst bir gazetecilik vardı . Hepimiz bir birimizi kollar dik gecenin sonunda bir araya gelir sohbet ederdik kim ne çekti kimleri yakaladık

Erol ışık Aslan Güven  Ali Çınar  Vedat Araz sohbet ederken aklıma  su cümlede geldi. Rahmetli Engin Güneş ile  MGD’nın ödül gecesin  davet edilmeyen  bir çok arkadaşımız isyan ederken bizim kendi aramızdaki grupta  tepkiler den sonra Enginle telefonda görüştük

Bana  yaşar bizleri unuttular  biz unutulduk  onları ayıbı boş verelim  demişti . Sümbül efendi  camisinde magazin damga vuran bir çok arkadaşımız bir araya gelmiştik  yönetim den tek başkan Okan sarıkaya katılmıştı başka kimseler yoktu  Yeni arkadaşlarımız dan hiç kimse yoktu . Gazetelerin Magazin müdürlerinden  hiç biri yoktu kimsede haber yapalım diye birilerin göndermediler isti üzüldüğüm tek nokta buydu  Engin kabri basında  üzülme arkadaşım bizler bir birimize yeteriz halen Magazin basında bizlerin adı geçiyor sen  hakkın rahmetine  giden bir çok arkadaşımıza bizlerden selam götür dedim

İstanbul  eğlence sektöründe canlılık başladı

Maslak Cahide  yeni yeri muhteşem olmuş  yeni dekoruyla muhteşem olan Mekan, şovlar ve ünlü isimleri sahne alıyor Yeni Gazinoda  yine maslak ta açıldı  bir çok ünlü isim sahne aldığı mekanda iki hafta  Hülya Avşar sahne aldı

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