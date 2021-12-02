Güle Güle Engin

GAZETECİ ENGİN GÜNEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Magazin basın ünlü isimlerinde Arkadaşımız Engin Güneş geçtiğimiz günler hakkın rahmetine uğurladık. Kocamustafa paşada Sümbül efendi camisinde bir çok meslektaşımızı bir araya geldik Engin yolcu ettikten sonra bir çok meslektaşımızla bir araya gelerek hasret giderdik.

Tabii ki bütün arkadaşlarımız üzgün olduğumuz bir gündü Engin ile birlikte geceleri nasıl çalıştığımız anılardan bahsettik hey gidi günler

Fesatlık kıskançlık yoktu dürüst bir gazetecilik vardı . Hepimiz bir birimizi kollar dik gecenin sonunda bir araya gelir sohbet ederdik kim ne çekti kimleri yakaladık

Erol ışık Aslan Güven Ali Çınar Vedat Araz sohbet ederken aklıma su cümlede geldi. Rahmetli Engin Güneş ile MGD’nın ödül gecesin davet edilmeyen bir çok arkadaşımız isyan ederken bizim kendi aramızdaki grupta tepkiler den sonra Enginle telefonda görüştük

Bana yaşar bizleri unuttular biz unutulduk onları ayıbı boş verelim demişti . Sümbül efendi camisinde magazin damga vuran bir çok arkadaşımız bir araya gelmiştik yönetim den tek başkan Okan sarıkaya katılmıştı başka kimseler yoktu Yeni arkadaşlarımız dan hiç kimse yoktu . Gazetelerin Magazin müdürlerinden hiç biri yoktu kimsede haber yapalım diye birilerin göndermediler isti üzüldüğüm tek nokta buydu Engin kabri basında üzülme arkadaşım bizler bir birimize yeteriz halen Magazin basında bizlerin adı geçiyor sen hakkın rahmetine giden bir çok arkadaşımıza bizlerden selam götür dedim

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