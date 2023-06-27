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BETÜL DEMİR’in ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI

BETÜL DEMİR’in ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Haziran 2023 - 16:38

Başarılı Sanatçı Betül Demir “Geceye Tiryaki” adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu…

YirmiÜç Müzik Prodüksüyon etiketiyle tüm dijital platfomlarda yerini alan yeni şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Betül Demir, dinleyicilerinden tam not aldı…

Sıcak yaz günlerinde filizlenen unutulmaz aşkların marş niteliğindeki melodisi olmaya aday olan “Geceye Tiryaki”nin klibini Kapadokya’nın otantik atmosferinde çeken Betül Demir, sette objektiflere verdiği pozlarlada büyük beğeni topladı…

Sözlerinde Mabel Matiz, müzik ve aranjesinde Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz’in imzasını taşıyan “Geceye Tiryaki” daha şimdiden yazın en iddialı parçaları arasında yerini almayı başardı…
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