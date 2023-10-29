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Google’dan 100. yıla özel ‘doodle’!

Google’dan 100. yıla özel ‘doodle’!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ekim 2023 - 17:34

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel “doodle” ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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