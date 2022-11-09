Gomis’in bahtsızlığı

Galatasaray-Ofspor karşılaşması çok daha farklı bir skorla sona erebilirdi.

Üçüncü Lig 2. Grup’un düşme hattındaki Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor’un 23 yaşındaki oyuncusu Miraç Türkyılmaz’ın biraz da kendi kişisel becerisiyle yarattığı ve ceza sahası dışından şık bir vuruşla Galatasaray ağlarıyla buluşturduğu top, gol olarak kayıtlara geçtiğinde dakikalar 18’i gösteriyordu. Gol, bir Salı akşamı, saat 21.00’de oynanan kupa maçı için stada gelen 23 bin taraftar üzerinde soğuk bir duş etkisi yarattı.

ARTIK SiNiRDEN GÜLDÜ!

Kazananın bir üst tura devam ettiği, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesinde, ev sahibi Galatasaray mütevazı rakibine karşı elinden geldiğince yedek kadro ve genç oyuncularla sahaya çıkmış olsa da sahadaki Seferovic’li, Gomis’li, Mata’lı, Van Aanholt’lu, Dubois’lı kadro değil kupada, ligdeki birçok takımın hayallerini süsleyecek bir karmaydı yine de… İlk yarı biterken Galatasaray Seferovic ayağından durumu 1-1 beraberliğe taşımış olsa da ilk 45’in dikkat çeken oyuncusu attıklarıyla değil, kaçırdıklarıyla öne çıkan ve farklı dakikalarda yakaladığı 7 pozisyonun hiçbirini gole çevirememenin verdiği sinir bozukluğuyla kendisi bile gülmeye başlayan Gomis’ti. Fransız oyuncunun bahtsızlığı ikinci yarıda da değişmedi. Okan Buruk’un herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadan başladığı ikinci 45’in daha üçüncü dakikasında Seferovic’in sol taraftan indirdiği pas bile değil, asist niteliğindeki ortaya yaptığı vuruş da üst direkte patladı. Aranan gol, 79.dakikada Berkan’dan gelse de sarı-kırmızılılar yüzde 75 topa sahip oldukları bir maç oynamış ve özellikle ikinci yarıda rakip kaleye kabus gibi çökmüş olsalar da farkın açılmasını kendi şanssızlıkları kadar, rakibinin son dakikalara kadar bırakmadığı mücadelesi engelledi