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Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!

Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!
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27 Aralık 2021 - 17:41

Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı!

Türkücü Berdan Mardini’nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler üç kere ayrıldığı Gökhan Göz ile barışmıştı. Ancak ilişki uzun sürmedi, geçtiğimiz hafta doğum günü partisi veren ikili yine ayrıldı. Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı. Gökhan Göz aldatıldığına dair mesajları da ifşa etti.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olmasıyla tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık ilişki yaşıyor. Üç kere ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ancak bu barışmada çok uzun sürmedi ve bu sefer ortalık karıştı.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve ardından tekrar barışan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler cephesinde sular durulmuyor. Sevgilisi Fatoş Yelliler’in kendisini aldattığını ima eden Göz sevgilisine aldığı eşyaların hepsini sokakta yaptı.

“KANI BOZUK BİR KİŞİ”
Gökhan Göz açıklamasında ise “Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Bir çok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin köpek b.k yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim. Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim… Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er yada geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k..peliğin bahanesi olmaz” dedi.

SEVGİLİSİNİ İFŞA ETTİ
Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler’in evli insanlar ile mesajlaşmalarını da ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler’in kendisini aldattığını ileri sürdü.

 

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