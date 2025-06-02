GERİYE DEĞİL İLERİYE: CHP’nin “ÖZGÜR” YOLU

Son günlerde siyasi kulisler yeniden kaynıyor. “Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?” fısıltısı, bir hayalet gibi CHP’nin kapılarına dayanıyor. Ama biz bu hayalete teslim olmayacağız. Artık CHP, sadece lider değiştiren değil, ruhunu ve yolunu değiştiren bir parti. CHP artık geçmişe dönmenin, kayıpların, yorulmuş isimlerin partisi değil. CHP artık bir cesaret, bir değişim ve bir gençlik hareketi. Ve bu hareketin adı Özgür Özel.

Kılıçdaroğlu’nun yıllarca süren dönemine bakın: 13 seçim kaybı. Her seçimden sonra “bir sonraki sefer” diyerek ertelenen bir umut. Kaybedişin alışkanlığa, koltuk sevdasının siyasi stratejiye dönüştüğü bir düzen. Parti içinde kendi adaylığını dayatan, danışman koltuklarını partiyi bile sevmeyen isimlerle dolduran, gençleri, örgütü, ilçe teşkilatlarını dışlayan bir anlayış. Ve en acısı: Halktan kopuk, tabandan kopuk, sahneden kopuk bir liderlik. Seçim gecelerinde kaybolan, basın toplantılarını bile doğru düzgün yapamayan bir genel başkanlık.

Ve bugün neredeyiz?

Bugün CHP’nin başında, geldiği ilk seçimde Türkiye’nin birinci partisi yapan bir lider var: Özgür Özel. Bu sadece bir seçim zaferi değil; bir anlayış devrimi.

Özel, gençlere güveniyor. Çankaya’da, Bodrum’da, Tuzla’da, Avcılar’da genç isimleri aday yapıyor. Onları koltukta değil, sokakta, meydanda, örgütün önünde büyütüyor. O, partinin danışman kadrosunu dışarıdan değil, örgütün içinden kuruyor. Parti evlatlarının hakkını, yerini, sesini teslim ediyor.

Daha önemlisi, Özel korkusuz. Kayyım tehdidi geldiğinde, günlerce Saraçhane’de İmamoğlu’nun yanında duran bir lider. Gizli protokollerle pazarlık yapmayan, otel odalarında saklanmayan, pazarlık masalarına kapanmayan bir yol arkadaşı. Ve seküler yaşamı savunmaktan çekinmeyen bir cesaret.Pandemi döneminde getirilen utanç verici müzik yasağını bile ağzına alamayan, insanların hayat tarzını savunmaktan korkan bir Kılıçdaroğlu değil artık karşımızda; gençlerin neşesine, kadınların özgürlüğüne, şehirlerin ışığına, bu ülkenin seküler ve çağdaş ruhuna sahip çıkan, korkmadan, cesurca, geri adım atmadan konuşan bir Özgür Özel var. O, halkın sesini sadece seçim meydanında değil, gündelik yaşamda da savunan bir lider. Bu halk, özgürlüklerini pazarlık masalarında harcayanlardan bıktı; artık arkasında cesur bir lider istiyor. Ve o lider Özgür Özel.

Bu başarılar tesadüf değil.Bu başarılar, CHP’nin yüzünü gençleştiren, MYK’nın yaş ortalamasını 70’lerden 46’lara indiren, belediye koltuklarını ölene kadar oturmak isteyen isimlerden alıp gençlere veren bir zihniyet devrimidir.Kılıçdaroğlu döneminde kimler vardı? Hep aynı isimler, hep aynı yüzler, hep aynı alışkanlıklar.Seçim geceleri hüsran, sokaklar sessiz, liderlik yorgun.

Bugün ise seçim gecelerinde gözyaşları var, ama bu kez zaferin gözyaşları. Özgür Özel, seçim zaferinden sonra örgütüne sarılıp ağlayan, halkla birlikte sevinen bir lider.

Bugün CHP’nin yüzü genç, kadın, dinamik. Bugün CHP, partinin evlatlarının partisi.

Kılıçdaroğlu dönemi, cesareti olmayan bir dönemdi. Cesur kararlar alınamadı, açık yüreklilikle halkın karşısına çıkılamadı, riskler göze alınamadı. Ve en sonunda, kaybetmek kanıksandı.Ama artık CHP kaybedenlerin değil, kazananların, cesurların, gençlerin partisi.

Artık CHP’de geriye dönüş yok. Koltuk sevdasına, gizli protokollere, eski yüzlere, eski alışkanlıklara yer yok.CHP artık Özgür Özel’in partisi. Örgütün, gençlerin, kadınların, meydanların, sokakların partisi.

Bu tarihi dönemeçte, ya eskiye tutunup kaybedenlerin yanında kalacağız ya da cesaretle geleceğe yürüyeceğiz. Biz ikinci yolu seçiyoruz. Çünkü artık CHP, eski alışkanlıkların değil; yeniliğin, özgürlüğün ve gençliğin partisidir. Özgür Özel’in öncülüğünde, umutla, kararlılıkla, omuz omuza yürüyerek; Türkiye’yi hak ettiği demokratik ve özgür geleceğe taşıyacağız. Bu yürüyüş durmaz, bu mücadele bitmez. Çünkü özgürlük geri adım atmaz!