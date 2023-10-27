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Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi

Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ekim 2023 - 15:49
İsrail’in 20 günden uzun süredir bombaladığı Gazze’de çocukların son durumu ortaya çıktı. Gazze’de görev yapan Dr. Fadia Malhis, çocukların yaşadığı büyük dramı paylaştı.
İsrail’in saldırılara devam ettiği Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 20 günden uzun süredir bombalanan Gazze’de 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Gazze’de en büyük acıyı ise çocuklar çekiyor. Bölgede bir hastanede görev yapan Dr. Fadia Malhis, çocukların yaşadığı büyük dramı gözler önüne serdi.ACİL TIBBİ MALZEMEYE İHTİYAÇ VARHastane koridorları yaralı kadın ve çocuklarla dolu. Gazze’ye gelen yardımları kontrolü altında tutan İsrail, Gazze’ye tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Dr. Malhis, bölgede ilaç, ameliyat malzemesi ve sağlık ekipmanlarına acil şekilde ihtiyaç duyulurken, İsrail ise sadece pamuk ve kefen gibi malzemelerin girişinie izin verdiğini söyledi. İsrail güçlerinin Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı’na gelen tırları arayarak istedikleri malzemelerin geçişine izin verdiği belirtiliyor.

Malhis’in paylaştığı görüntülerde görülen Küçük bebeğin annesi hamileyken bombalanan bir binanın enkazından çıkarıldı. Annesi acil ameliyata alınarak doğum gerçekleşti. Bebek sağlıklı olduğu öğrenildi.“BU ÇOCUKLARIN SÇU NE?”Evleri yıkılan çocuklar sokakta kaldı. Doktor Malhis “Bu çocukların suçu günahı nedir?” diye sordu.Üçüz bebek bekleyen 32 haftalık hamile bir kadın korkudan şoka girdi. Bebeklerin doğumunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi umut ediliyor. Hastanede başka hamile kadınların da sancı içinde olduğu öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntülerde kuvözlerde yaşam savaşı veren bebekler de yer aldı. Bebeklerin durumunun kritik olduğu öğrenildi.İsrail saldırısından kaçarak ailesi ile birlikte akrabalarının evine sığınan bir çocuk ise İsrail bombalarına akrabalarının evinde yakalandı. Enkaza dönen evden çıkarılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunuyor. Aynı evden çıkarılan 32 haftalık hamile bir kadın ise kaldırıldığı hastanede erken doğum yaptı. Bebeğin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Hamile kadının 2,5 yaşındaki kızı ise hayatını kaybetti.Savaşın durdurulması için çağrı yapan doktor, hastaneye gelen yaralıların vücutlarında yanıklar olduğunu ve ağır yaralı olduklarını söyledi. Doktor Mahlis, İsrail’in saldırılarında mahallelerin yerle bir olduğunu vurguladı. Mahlis, Gazzelilerin, açlıktan, savaştan ve enfeksiyonlardan öleceğini sözlerine ekledi.

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