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Gazze’de 7 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze’de 7 gazeteci hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 15:14

İsrail savaş uçaklarının, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında, 7 gazeteci hayatını kaybetti.

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Gazze’de 7 gazeteci hayatını kaybetti
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