Gaziantep’te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

Gaziantep 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrika işçilerini taşıyan Orhan D.’nin kullandığı 27 S 1213 plakalı servis minibüsü ile ile karşı yönden gelen Osman E. idaresindeki 27 S 9493 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman E.’nin kullandığı minibüs park halindeki TIR’a çarparak durabilirken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine ihbar etti.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri her iki minibüsteki 21 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.