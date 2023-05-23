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Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti!

Gazeteci Sanlı Ergin hayatını kaybetti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2023 - 14:37
Yaklaşık bir ay önce lösemi tanısı konan usta gazeteci hayatını kaybetti.

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