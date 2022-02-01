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Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!

Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!
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23 Şubat 2022 - 14:58

Gazeteci Metin Özkan’ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!

Gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Söz konusu olay hakkında konuşan Özkan, görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.

Gazeteci Metin Özkan'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski danışmanı ve gazeteci Metin Özkan hakkında bir video yayınladı.

 Paylaşılan görüntülerde, Özkan’ın bir kadının çantasından para aldığı iddia edildi.

 GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yeniçağ’da yer alan habere göre olay aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Masterchef Restaurant’ta gerçekleşti. Metin Özkan,10 kişilik bir grupla mekâna gelen Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özkan’ın bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.

Olayın duyulmasının ardından Metin Özkan Twitter’da gündem oldu. Özkan ile ilgili binlerce twit atıldı.

 “MONTAJ, İFTİRA”

İddialara ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne  olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

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