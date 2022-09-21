Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tehlike çanları çalıyor… Sürpriz operasyon…

Sarı kırmızılılarda sol bek ve forvet kesin değişecek sol açıkta da sürpriz bir operasyon yaşanabilir. Sacha Boey çıkışıyla yerini garantilerken asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen Konya karşısında soldaki performansıyla alkış alan Leo Dubois’in Van Aanholt’tan formayı almasına kesin gözle bakılıyor. İcardi’nin 1. forvet olmasıyla Gomis kulübeye çekilecek. Beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu’nun yerine de Yusuf Demir ya da Rashica tercih edilebilir.

Süper Lig’e verilen araya galibiyetle giren ve aynı puana sahip olduğu lider Adana Demirspor’un ardından averajla 2. sırada yer alan Galatasaray’da milli maçlar dönüşünde taşlar yerinden oynayacak. Sarı kırmızılılarda sezon başından bu yana performansı ile sınıfta kalan ve vasat bulunan Patrick Van Aanholt için tehlike çanları çalmaya başladı. G.Saray’da asıl bölgesi sağ bek olmasına karşın Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra sol bekte görev yapan ve bir de asiste imza atan Leo Dubois göz doldurdu ve Fransız oyuncu takımdaki tüm kurguyu da değiştirdi.

Adana Demir deplasmanında Leo Dubois forma giyecek

Sacha Boey’in olağanüstü formu nedeniyle Dubois’ya 11’de yer açamayan Okan Buruk, Fransız futbolcuyu sol bekte kullanma kararı aldı. Milli Takım arasında Van Aanholt antrenmanlarda ekstra işlere imza atamazsa Adana Demirspor deplasmanında Leo Dubois, ilk 11’de ve sol bekte görev alacak. İşte bu takdirde Patrick Van Aanholt sadece 11 değil kulübede de yer alamayacak.

Üst düzey isimleri kadrosuna katan Galatasaray’da bu durumda Hollandalı futbolcunun tribüne çıkma ihtimali gündeme gelecek. Hatta devre arası ayrılık bile söz konusu olabilecek.

Haris Seferovic artık forvet hattında üçüncü alternatif

Dubois formayı alırsa alternatif ve B planındaki isimler ise yerli oyunculardan kurgulanacak. Sol bekte alternatif genç Kazımcan ile Berkan Kutlu olacak.

Galatasaray’da milli ara sonrasında değişimin yaşanacağı diğer bir bölge ise forvet hattı olacak. Sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkıyla dikkat çeken ve 11’e giren Bafetimbi Gomis yine hamle oyuncusu olarak kulübeye dönecek.

Teknik direktör Okan Buruk’un 1 numaralı gol silahı İtalyan Mauro Icardi olacak. Bulduğu şansları değerlendiremeyen İsviçreli Haris Seferovic ise üçüncü alternatif olacak.

Kerem Aktürkoğlu için de Adana Demir sınavı kritik

Kasımpaşa karşısında 2 gol atmasına rağmen bu sezon geçen yılki performansının çok uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu’nun 11’de geleceğini belirlemesi açısından Adana Demirspor maçının büyük önemi bulunuyor.

23 yaşındaki futbolcu bu maçta da beklentileri karşılaşamazsa Okan Buruk; Yusuf Demir ya da Milot Rashica’dan birini 11’de tercih edecek.

Sol kanatta tercihin yabancı futbolcudan yana kullanılması durumunda 3. yerli oyuncuya yer açmak için sol bekte Kazımcan ya da Berkan tercihi söz konusu olabilecek.