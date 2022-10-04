Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun yeni maaş talebi yönetimi şoke etti!

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. 2021-2022 sezonunda takımının kötü gidişatına rağmen kendi performansını bir hayli yükselten genç yıldızın bu sezon yine gol ve asistlerle katkıda bulunması bekleniyordu. Ancak Kerem Aktürkoğlu için tam tersi oldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olurken istediği yıllık ücret de belli oldu.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray’da takımın parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Genç yıldız, hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent döneminde sarı-kırmızılı ekibin en etkili oyuncularından birisi olmayı başarmıştı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Sabah’ın haberine göre; yaz transfer döneminde Avrupa’dan teklifler almayı bekleyen Kerem Aktürkoğlu, bu tekliflerin gelmemesi nedeniyle büyük moral bozukluğu yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki yeni Galatasaray’da sezona etkisiz başlayan genç yıldızın kariyeri tepetaklak bir düşüş yaşadı. Takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için Galatasaraylı taraftarlar, yedek kalması gerektiğini savundu.

Yabancı kuralı nedeniyle ilk 11’deki yerini kaybetmeyen genç oyuncu için teknik direktör Okan Buruk’un son oynanan Adana Demirspor maçının ardından bir çözüm bulması bekleniyor.

YENİ MAAŞ İSTEĞİ YÖNETİMİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan çıkan haberlerde Kerem Aktürkoğlu’nun yıllık ücretini de az bulduğu söylenen arasındaydı. Genç oyuncunun etkisiz kalan performansı buna bağlanırken, Kerem Aktürkoğlu’nun yeni sözleşmesinde istediği yıllık ücret de ortaya çıktı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Yönetim ise buna yanaşmıyor. Geçen sezon ücreti 7 milyon TL’ye yükseltilen Kerem Aktürkoğlu’nun zam isteğine yönetim sıcak bakmıyor.

20 MİLYON TL İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız bir Futbol ortaya koyan 1998 doğumlu oyuncunun uzun süredir ücretine iyileştirme talep ettiği ortaya çıktı.

Kerem, yıllık en az 20 milyon TL isterken yanıt gelmedi. Galatasaray’dan ayrılan Emre Akbaba, kiralık Emre Kılınç ve Taylan’ın ücretlerinin Kerem’i ikiye katlaması da genç oyuncunun kafasını sözleşmesine takmasına neden oldu.