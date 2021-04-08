Galatasaray’a bir aday daha

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte mayıs ayında yapılması gereken seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Mart ayı divan kurulu toplantısında aday olacağının sinyallerini veren Hamamcıoğlu, “Galatasaray’a güven” sloganıyla bir video yayınladı. Hamamcıoğlu’nun paylaşımında yaptığı açıklamalar ise şöyle:

“Merhaba. Ben Galatasaray’da yetiştim. Ben her gün Galatasaray’ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti. Biz de hep sorguladık. Ne doğru ne yanlış diye baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım. Şikayet etmek genlerimde yok. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaraylı olarak özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız yani hatırlamamız gereken: Galatasaray’a güven”