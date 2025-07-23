Galatasaray Borçlarını Kapattı, Yapılandırmadan Ayrıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda son yılların en dikkat çekici finansal gelişmesine imza attı. Kulüp, Bankalar Birliği ile 2021 yılında yaptığı finansal yapılandırma anlaşmasından tamamen çıktığını resmen duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında kullanılan tüm kredi anaparalarının ve faizlerin eksiksiz şekilde ödendiği belirtildi. Böylece Galatasaray, mali açıdan yeni bir döneme kapı araladı.

Başkan Dursun Aydın Özbek tarafından yapılan açıklamada, bu önemli gelişmenin kulübün finansal özgürlüğünü kazanmasında tarihi bir rol oynadığı vurgulandı. Özbek, “Bu adım sadece bir borç ödemesi değil, Galatasaray’ın geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin de bir göstergesidir” dedi. Özellikle son dönemde yapılan sermaye artırımı ile kulüp, borçlarının büyük bir kısmını kapatmış ve mali yapısını güçlendirmiş oldu.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasıyla birlikte Galatasaray, artık gelir ve harcamalarını daha bağımsız bir şekilde yönetebilecek. Uzmanlar, bu adımın kulübün transfer politikasına da olumlu yansıyacağını ve kulübün ekonomik anlamda daha özgür hareket etmesinin önünü açacağını belirtiyor. Mali disiplinin sağlanması ve borç yükünün ortadan kalkması, hem yönetim hem de taraftar nezdinde büyük sevinçle karşılandı.

Galatasaray’ın, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışı ile birlikte Türkiye’deki diğer büyük kulüplerin de benzer adımlar atıp atmayacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün attığı bu tarihi adım, spor camiasında da geniş yankı buldu.