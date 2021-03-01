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Fox’tan Flaş Karar

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Fox’tan Flaş Karar
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02 Nisan 2021 - 15:06
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Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dizilerden final haberleri gelmeye başladı. FOX’un sevilen dizisi için de final kararı alınırken, iddialı projenin veda edeceği tarih de belli oldu

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; FOX TV’nin iddialı yapımları arasında yer alan Baraj dizisi 39. bölümde final yapacak.

FOX’un salı akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi için kararı alındı.

Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca’nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu.
Başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak
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