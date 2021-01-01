Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel’le birlikte Dubai’ye tatile gitti. Tilki Instagram hesabından çölde çekilen pozlarını paylaştı.
Türkiye’nin yanı sıra dünyaya açılacağını söyleyen ve yakın zamanda Dillon Francis’le birlikte hazırladığı ‘Real Love’ adlı şarkısını yayınlayan Aleyna Tilki,
Dubai’de tatil yapıyor.
Annesi Havva Öztel’le birlikte doluğu Dubai’de alan Tilki, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Instagram’da 2.7 milyon takipçisi olan güzel şarkıcı, Dubai gezisinde çölde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Tilki’nin çöl pozlarına kısa sürede yüz bine yakın beğeni geldi.
İşte Aleyna Tilki’nin çöl pozları: