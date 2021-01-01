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Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’

Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’
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16 Kasım 2021 - 16:00

Dubai’de tatil yapan Aleyna Tilki’den çöl pozları! ‘Çöl prensesi Aleyna’

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel’le birlikte Dubai’ye tatile gitti. Tilki Instagram hesabından çölde çekilen pozlarını paylaştı.

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 1

Türkiye’nin yanı sıra dünyaya açılacağını söyleyen ve yakın zamanda Dillon Francis’le birlikte hazırladığı ‘Real Love’ adlı şarkısını yayınlayan Aleyna Tilki,

Dubai’de tatil yapıyor.

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 2

Annesi Havva Öztel’le birlikte doluğu Dubai’de alan Tilki, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 3

Instagram’da 2.7 milyon takipçisi olan güzel şarkıcı, Dubai gezisinde çölde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 4

Tilki’nin çöl pozlarına kısa sürede yüz bine yakın beğeni geldi.

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 5

İşte Aleyna Tilki’nin çöl pozları:

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 6

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 7

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 8

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 10

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 12

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 13

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 20

Dubai'de tatil yapan Aleyna Tilki'den çöl pozları! 'Çöl prensesi Aleyna' - Sayfa 24

 

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