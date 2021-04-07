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Erdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyor

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Erdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyor
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07 Nisan 2021 - 12:50
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye değindi. Bildiri için “Buram buram darbe kokuyor” diyen Erdoğan, CHP’ye de ”Darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor. Şu anda bu emekli amirallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır” sözleriyle tepki gösterdi.

Emekli amirallerin cumartesi gecesi yayımladığı bildirinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında bu başlıkta önemli mesajlar verdi. Hem o bildiye tepki gösterdi hem de Cumhuriyet Halk Partisi’ne sert eleştiriler yöneltti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde ilerleyen dönemde Meclis’e ve dolayısıyla da grubumuza önemli görevler düşecek. Türkiye’nin 19 yıl önceki halini yaşı 35-40 altı vatandaşlar pek hatırlamaz. Her alanda yokluk, zulüm vardı.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu.CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor. Şu anda bu emekli amirallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. Ve 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.

Teröristlerle ve darbecilerle olan mücadelemizi ekonomi ile ilişkilendirerek bir taşla iki kuş vurma hesabı yapıyorlar. Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN BİLİM KURULU’NA YÖNELİK SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum. Bir de Bilim Kurulu üzerinden Sağlık Bakanı’ma tepki gösteriyor. Atılacak tırnağı bile değilsin. 

İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir.

TÜRKİYE’NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Corona virüs salgınının özellikle hizmet sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine yine biz derman olacağız. Bu ülkede salgın şartları nedeniyle ekmek teknesini çevirmekte zorlanan esnafın önünü yine biz açacağız.

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