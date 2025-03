FİLİSTİNLİ VE İSRAİLLİ YÖNETMENDEN OSCAR’DA ADALET ÇAĞRISI

2025 Oscar Ödülleri, sinemanın en prestijli ödüllerinin verildiği geceye sahne olurken, Filistinli yönetmen Basel Adra ve İsrailli Yuval Abraham’ın ödül kazanan belgeseli, sadece sanatı değil, dünya genelindeki adalet arayışını da gündeme taşıdı. No Other Land adlı belgesel, her iki yönetmenin de siyasi ve toplumsal sorumluluklarını vurguladığı bir yapım olarak öne çıktı.

Filistin ve İsrail Arasındaki Adalet Çağrısı

Oscar gecesinde aldıkları ödüllerle adlarını duyuran Adra ve Abraham, sahneye çıkarak dünyanın en büyük sinema platformunda bir çağrıda bulundu: “Soykırıma son verilsin ve Filistin halkı için adalet sağlansın.” Adra, ödülünü kabul ederken, babalık duygusunun verdiği sorumlulukla birlikte, dünya üzerindeki adaletsizliklere karşı durmak gerektiğini belirtti. Adra, yeni doğan kızının, kendisinin yaşadığı zorlukları ve acıları yaşamaması temennisinde bulundu.

Birlikte Çalışan İki Yönetmenin Duygusal Mesajı

Abraham, Filistinli yönetmen Adra ile olan dostluğunu ve bu projedeki ortaklıklarını “kardeşlik” olarak tanımlayarak, iki yönetmenin farklı yaşam koşullarına sahip olmasına rağmen nasıl bir arada çalıştıklarını anlatmaya çalıştı. Abraham, “Bizim hikayemiz, dünyadaki herkes için bir umut olabilir. İsrailli ve Filistinli halkların barış içinde yaşaması mümkün. Ancak bu, küresel bir çabanın ve adaletin sağlanmasıyla olabilir” dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Adra ve Abraham, Oscar ödüllerini kazanarak dünya çapında seslerini duyurdukları bu önemli platformda, Filistin halkı adına adalet arayışlarını vurguladılar. Adra, “Herkesin adalet arayışında olduğu bir dünyada, sessiz kalmak mümkün değil,” diyerek, uluslararası toplumdan bu konuda somut adımlar atılmasını talep etti.

ABD’nin İki Devletli Çözümü Engellemesi

Abraham, ABD’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolünü eleştirerek, “ABD’nin, iki devletli çözümün önünde engel olması, barışın önündeki en büyük engeldir” dedi. Bu açıklama, Filistinli ve İsrailli halkların geleceği için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/