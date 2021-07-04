Filipinler’de askeri uçak düştü!

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Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Kazadan 40 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Yapılan ilk açıklamaya göre, 17 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika bilgilerine göre, Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Kazadan 40 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Filipinler’in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası’na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, “Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

Öte yandan Reuters, uçakta 92 kişinin olduğunu aktardı.