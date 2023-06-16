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Elektronik seçim sistemi geliyor! YSK Başkanı açıkladı…

Elektronik seçim sistemi geliyor! YSK Başkanı açıkladı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Haziran 2023 - 15:55
YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesi gerektiğini ve bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını söyledi.

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