Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Galatasaray yönetiminde sürpriz istifa

Galatasaray yönetiminde sürpriz istifa
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
11 Ekim 2023 - 9:55

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yüzde 260 büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgörkey, forma sponsorluğu için sürdürülen görüşmelerde Mağazacılık Şirketi’nin dışarıda bırakılmasına anlam veremediklerini belirtti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özgörkey, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya bünyesinde yer alan GS Store hesabından bir açıklama yayımlayan Özgörkey, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında şampiyonluk yaşayan, Avrupa’nın en büyük arenasında yoluna başarı ile devam eden futbol takımımızın bu performansını aratmayacak bir mali tablo da Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi’nde yaşanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Samsunspor’un yeni teknik adamı belli olduSamsunspor’un yeni teknik adamı belli oldu

Yüzde 260 büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özgörkey, forma sponsorluğu için sürdürülen görüşmelerde Mağazacılık Şirketi’nin dışarıda bırakılmasına anlam veremediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Mağazacılık şirketimizin tamamen dışarıda bırakılmasına anlam vermekte güçlük çektiğimizi ve de bu sponsorluk alanı için dünyaca önemli bazı markalardan gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınmadığını gözlemlediğimizi bilgilerinize sunmak isteriz. Netice olarak Galatasarayımızın bu anlaşmadan iş planımıza göre çok daha az gelir elde edeceği ve marka değerimizi düşüreceği görüşünde olduğumuzu dikkatinize sunarız. Görev sürecimiz boyunca büyük bir onur ve tutku ile sürdürdüğümüz, bize verilen bu değerli görevi başarı ile yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz. Sevgi ve barış iklimi çerçevesinde bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, devrettiğimiz noktadan bayrağı daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Ayrıca şahsım adına seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi olarak başkan yardımcılığı görev ve sorumluluklarıma devam edeceğimi bildirmek isterim.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor’un yeni teknik adamı belli olduSamsunspor’un yeni teknik adamı belli oldu
FIFA’dan Süper Lig ekibine transfer yasağıFIFA’dan Süper Lig ekibine transfer yasağı
Galatasaray’da Olıveıra’ya yol göründüGalatasaray’da Olıveıra’ya yol göründü
A Milli Takım, liderlik için Hırvatistan karşısındaA Milli Takım, liderlik için Hırvatistan karşısında
Süper Lig’de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!Süper Lig’de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !